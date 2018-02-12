После крушения Ан-148 в Подмосковье в Кольцово досматривали пассажиров из Домодедово

Некоторые пассажиры, прибывшие вчера в Екатеринбург рейсами Домодедово – Кольцово, удостоились повышенного внимания сотрудников транспортной полиции.

Как сообщил один из читателей РИА «Новый День», его и его попутчиков по прибытии в Кольцово досматривали. «Возможно, отрабатывали версию теракта», – предположил он.

В пресс-службе Уральского УМВД на транспорте связь проведенных мероприятий со вчерашней трагедией отрицают. «Проводилась обычная работа в рамках административного надзора, а также по лицам, находящимся в розыске», – пояснили в ведомстве.

Напомним, вчера в Подмосковье потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний», на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По уточненным данным, самолет Ан-148 вылетел в Орск из аэропорта «Домодедово» в 14:24, однако уже в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 12.02.18

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