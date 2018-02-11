Авиакатастрофа в Подмосковье: перед крушением произошел громкий хлопок

Стали известны новые подробности обстоятельств крушения в Подмосковье самолета «Саратовских авиалиний», на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Очевидцы утверждают, что перед падением Ан-148 прозвучал громкий хлопок. Следственный комитет рассматривает несколько версий случившегося.

По уточненным данным, самолет Ан-148 вылетел в Орск из аэропорта «Домодедово» в 14:24, однако уже в 14:28 пропал с радаров и упал в Раменском районе. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна.

В момент катастрофы, как утверждают очевидцы, был сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. Другой свидетель, слова которого прозвучали в эфире телеканала «Россия24», рассказал, что самолет развалился в воздухе. По данным некоторых очевидцев, самолет при падении горел, были видны искры и дым.

Как уточнили в Следственном комитете, радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее одного километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер.

Как сообщил министр транспорта Максим Соколов во время селекторного совещания, выживших при крушении самолета пока нет. В МЧС сообщили об обнаружении тел только двух погибших.

В настоящее время следователи работают не только на месте происшествия, но также и в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. Изымается эксплуатационная документация в компании «Саратовские авиалинии», допрашиваются ее сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта «Домодедово», готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам.

Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета. На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.

В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи намерены проверить все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий. Согласно последним данным, удалось обнаружить один из черных ящиков, данные которого могут помочь в расследовании причин катастрофы.

В СМИ появлялась информация, что самолет мог столкнуться в воздухе либо с легкомоторным самолетом или вертолетом, однако в МЧС «Интерфаксу» уточнили, что такие свидетельства, в том числе, обломки не обнаружены.

Власти Оренбургской области объявили в понедельник траур по погибшим в авиакатастрофе. Известно, что среди жертв крушения было большинство жителей Оренбургской области, а также москвичей. Сообщалось о гибели двух детей – 5 и 13 лет. Среди пассажиров также был гражданин Швейцарии.

В МЧС заверили, что поисковая операция будет проводиться круглосуточно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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