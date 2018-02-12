В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, который уснул и погубил двух человек

В Екатеринбурге к реальному сроку лишения свободы приговорили водителя, который заснул и стал виновником серьезного ДТП. По его вине погибли два человека.

Авария произошла на ЕКАДе в Верх-Исетском районе Екатеринбурга 9 августа прошлого года около половины десятого утра. Владимир Федюшин ехал в сторону Пермского тракта на своем «Шевроле». Мужчина в нарушение п. 2.7 Правил дорожного движения управлял автомобилем в утомленном состоянии и уснул. На 57 км ЕКАДа его машину выбросило на встречную полосу, там машина врезалась в автопоезд «Вольво». Грузовик после удара занесло на встречную полосу, он ударился в «Рено Дастер».

Пассажирка «Рено», ехавшая на заднем сиденье, скончалась на месте ДТП. Водитель этой машины от полученных тяжких травм скончался в больнице 24 августа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Федюшина судили по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Водителя приговорили к лишению свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с назначением дополнительного наказания в виде лишения его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года. Семьям погибших он заплатит по 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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