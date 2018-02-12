Минфин РФ реструктуризирует часть госдолга Свердловской области

Свердловское заксобрание примет закон о дополнительных соглашениях с Минфином РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня этот вопрос обсудили в комитете по бюджету, финансам и налогам. Глава областного минфина Галина Кулаченко сообщила, что речь идет о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 18,1 млрд рублей, взятым в 2015-2017 гг. Срок погашения этого долга по новому соглашению сдвигается на период 2018-2024 гг. Раньше планировалось, что он будет выплачен раньше, но насколько раньше – Кулаченко не уточнила. Закон о допсоглашениях должен быть принят и отправлен в Минфин РФ не позднее 25 марта.

Напомним, ранее Кулаченко заявляла, что полное погашение государственного долга Свердловской области прогнозируется к 2030 году, но для этого понадобится финансовая помощь Москвы. По ее словам, с Минфином России заключены соглашения о предоставлении региональному бюджету из федерального бюджета кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета на погашение ранее привлеченных бюджетных и коммерческих кредитов. Напомним, сейчас общий госдолг области превышает 75 млрд рублей.

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