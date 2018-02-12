Бывшие площади ОТВ стоимостью 40 млн рублей отдадут АО «Телевизионная сеть»

Нежилые помещения на 6-11 этажах здания на Восточной, 56, где раньше располагалось «Областное телевидение», отдадут в собственность АО «Телевизионная сеть».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня предложение, поступившее от МУГИСО, одобрили депутаты из комитета заксо по законодательству и общественной безопасности. И.о. главы мингосимущества Сергей Зырянов пояснил, что недвижимость будет передана АО «Телесеть» в качестве взноса области в уставный капитал. Помещения общей площадью почти 800 кв. м оцениваются в 40 млн рублей.

АО «Телевизионная сеть» было создано Министерством госимущества Свердловской области. Сфера деятельности – информационные технологии. Ожидается, что на новых площадях будет размещаться оборудование, необходимое для работы компании. В правительстве надеются, что это позволит сохранить и улучшить телесигнал в населенных пунктах области и повысит доступность интернета.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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