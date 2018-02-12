В тагильском музее ИЗО рассказали об исследовании портрета Александра I (ФОТО, ВИДЕО)

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств сегодня состоялась пресс-конференция, на которой сотрудники музея и лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ дали разъяснения об исследовании картины, выставлявшейся как «Портрет Александра I», автор которой неизвестен.

Эксперты о портрете императора

Напомним, специалисты лаборатории федерального университета изучали картину при помощи современного оборудования и о результатах своей работы поведали в ходе пресс-тура, приуроченного ко Дню науки. Выяснилось, что под изображением Александра I имеется другое изображение – предположительно, портрет офицера.

И сегодня представители тагильского музея и лаборатории разъяснили, что этот случай не является подделкой, в данном случае поверх одного изображения было сделано другое. Исследования картины продолжаются, в том числе, разрабатывается версия о том, что портрет, написанный поверх первого, не является изображением Александра I.

Возможно, это было изображение Бориса Голицына, с которым император имел внешнее сходство. Установить истину призваны дальнейшие исследования экспертов.

Выступления сотрудников музея и лаборатории смотрите на видео.

Нижний Тагил, Максим Бородин

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