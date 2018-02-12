Источник подтвердил гибель в Сирии экс-бойцов ГРУ из Асбеста – их было трое

Источник РИА «Новый день», близкий к семьям погибших, подтвердил гибель бойцов из Асбеста в Сирии. Судя по его словам, в результате авиаудара погибли трое уральцев: Станислав Матвеев и братья Косотуровы.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», собеседник агентства отметил, что погибшие ранее являлись военнослужащими 12-й отдельной бригады специального назначения ГРУ Российской армии, расквартированной в свое время в Асбесте. После чего бойцы воевали на Донбассе, а позже направились в Сирию – как считается, в ЧВК Вагнера.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США.

Как писал «Коммерсант» со ссылкой на группу, это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимир Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области.

О том, что в Сирии под авиаудар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали россияне, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием.

В Сирии в пятницу в течение одного дня было убито несколько сот военных. Данные о числе погибших разнятся. Согласно одним – погибло более 600 российских военных (военных контрактников якобы из ЧВК), согласно другим более 200. Частично это подтверждают переговоры членов ЧВК «Вагнера», опубликованных известным военным корреспондентом Семеном Пеговым в телеграм-канале @wargonzo.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 12.02.18

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