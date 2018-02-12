Названы имена россиян, по предварительным данным, погибших при артобстреле в Сирии (ФОТО)

Екатеринбург, Февраль 10 (Новый День, служба информации РИА «Новый День»)-Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) узнала имена россиян, погибших в Сирии 7 февраля при авиаударе международной антитеррористической коалиции под командованием США.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на группу это Алексей Ладыгин из Рязани, Владимира Логинов из Хабаровска, а также Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области. Источник РИА «Новый день», близкий к семьям погибших, подтвердил гибель бойцов из Асбеста в Сирии. Он также отметил, что вероятнее всего погибших жителей Асбеста – трое, двое братьев Косотуровых и Матвеев.

Все они, по данным CIT, служили в ЧВК «Вагнера». При этом уроженцы Асбеста, предположительно, ранее воевали на стороне пророссийских сепаратистов в Донбассе. Общее число россиян, погибших при авиаударе 7 февраля, неизвестно.

О том, что в Сирии под удар международной антитеррористической коалиции под командованием США попали россияне, сообщал американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне. По их данным, бойцы оказались в районе селения Хишам, где якобы пытались захватить нефтяное месторождение.

Министерство обороны России отвергает сведения о погибших при авиаударе россиянах. В ведомстве утверждают, что российских военнослужащих в районе инцидента не было, а «местные ополченцы» действовали без согласования с российским командованием.

В Сирии в пятницу в течение одного дня было убито несколько сот военных. Данные о числе погибших разнятся. Согласно одним – погибло более 600 российских военных (военных контрактников якобы из ЧВК), согласно другим более 200. Частично это подтверждают переговоры членов ЧВК «Вагнера», опубликованных известным военным корреспондентом Семеном Пеговым в телеграм-канале @wargonzo.

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