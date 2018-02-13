От губернатора с любовью: администрация Куйвашева заказала 50 подарочных финок (ФОТО)

Администрация губернатора Евгения Куйвашева заказала 50 сувенирных финских ножей для выездных протокольных мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об этом размещена на сайте госзакупок. Клинки длиной 140 мм должны быть изготовлены из кованой нержавеющей дамасской стали, рукоятка – из черного стабилизированного дерева (граб), ножны – из кожи коньячного цвета. С лицевой стороны лезвия будет изображение полного герба Свердловской области и надпись: «От Губернатора Свердловской области». Стоимость одного ножа – 11 тысяч 083 рубля, всего заказа – 554 тысячи 166 рублей.

Фото с сайта госзакупок

Напомним, ранее сообщалось, что резиденция закупит для проведения протокольных мероприятий сувениры из камня на общую сумму 2 млн 292 тысячи рублей. Среди сувениров – стелы «Европа – Азия» из малахита и яшмы, фигурки бажовских персонажей, компасы с фигурками геральдических соболей.

Екатеринбург, служба информации

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