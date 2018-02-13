«Ревизорро» понравились университетские столовые Екатеринбурга

Съемочная группа популярной программы «Ревизорро» побывала в Екатеринбурге и прошлась по университетским столовым. Известно, что бригада с актрисой и ведущей Анастасией Самбурской во главе побывала в столовой УрФУ на улице Тургенева и в столовой УрГАУ. «Проверку прошли успешно. Теперь у нас есть наклейка от телепередачи. И сертификат», – сообщает пресс-служба Уральского федерального в телеграме.

В столовой аграрного Самбурской, судя по всему, тоже понравилось. Короткое видео с визита съемочной группы телешоу выложила студентка вуза в своем инстаграме. «Вот у нас котлетки, гуляш, лапша…. Пюре они [студенты] любят двойное с подливой. Стоит 11.90», – рассказывает сотрудница столовой. «11.90? Ребят, я предлагаю переезжать в Екатеринбург», – говорит Самбурская.

Напомним, что в Екатеринбурге часто происходят скандалы, связанные с организацией питания в образовательных учреждениях. Как правило, речь идет о школах. Сегодня представители областного СУ СКР рассказали об инспекции по тем из них, где в последнее время были зафиксированы случаи отравления у детей.

Екатеринбург, служба информации

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