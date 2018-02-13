Родители солдата, совершившего суицид в Екатеринбурге, готовят иск к Минобороны

Уральский окружной военный суд оставил без изменений приговор 29-летнему сержанту Егору Сенаторову за издевательства над рядовым, который впоследствии покончил с собой. Таким образом, вступило в силу решение Екатеринбургского гарнизонного военного суда об условном сроке наказания для обвиняемого. Напомним, Сенаторов получил три года лишения свободы условно, при этом избежал запрета на продолжение службы в армии. «Теперь мы подготовим иск от имени родителей погибшего к Минобороны РФ о компенсации морального вреда», – сообщила адвокат потерпевшей стороны Елена Макарова.

Инцидент в войсковой части № 47051 произошел в декабре 2016 года. Рядовой Денис Хамидуллин, призванный из Пермского края, заступил в суточный наряд в качестве дневального. Командир отделения Егор Сенаторов потребовал от 19-летнего срочника в защитном костюме и противогазе рассказать ему общие обязанности военнослужащего, предусмотренные уставом внутренней службы ВС РФ. Оставшись недовольным ответом, сержант заставил солдата принять упор лежа и выполнить отжимания от пола на вытянутых руках.

«Сенаторов поставил свою ногу на спину Хамидуллина и силой стал давить вниз, тем самым заставляя последнего прижиматься ближе к полу, а затем испытывать физические трудности для поднимания туловища вверх от пола. Затем Сенаторов заявил, что Хамидуллин должен повторно изучить общие обязанности военнослужащего, и предупредил, что спросит о них через полчаса. Второй ответ сержанту также не понравился. Тогда Сенаторов взял своей правой рукой голову Хамидуллина и наклонил ее вниз, после чего он нанес два удара по голове», – говорится в материалах дела.

7 марта 2017 года Денис Хамидуллин заступил в суточный наряд в качестве контролера на ККП в военном городке в Екатеринбурге. Через несколько часов он покончил с собой.

Судебно-медицинская экспертиза не выявила прямой причинно-следственной связи между рукоприкладством Сенаторова и гибелью Хамидуллина. Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В суде первой инстанции Сенаторов принес извинения родителям Дениса. Его явка с повинной также была учтена в качестве смягчающего обстоятельства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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