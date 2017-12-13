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Среда, 13 декабря 2017, 12:43 мск

Екатеринбург

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Сержант из Екатеринбурга за издевательства над рядовым получил условный срок

Сержант из Екатеринбурга за издевательства над рядовым получил условный срок

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор командиру ВЧ № 47051 Егору Сенаторову, который обвинялся в избиении рядового, после чего солдат покончил с собой. Сержант получил 3 года лишения свободы условно. Об этом РИА «Новый День» сообщила адвокат родителей погибшего парня Елена Макарова. По ее словам, суд даже не запретил обвиняемому занимать должность в армии.

Согласно материалам дела, в декабре 2016 года рядовой Денис Хамидуллин из Пермского края заступил в суточный наряд в качестве дневального. Сержант Сенаторов потребовал от 19-летнего срочника в защитном костюме и противогазе рассказать ему обязанности военнослужащего, предусмотренные уставом внутренней службы ВС РФ. «Командир отделения остался недоволен ответом и заставил рядового принять упор лежа и выполнить отжимания от пола на вытянутых руках. При этом Сенаторов поставил свою ногу на спину Хамидуллина и силой стал давить вниз, тем самым заставляя последнего прижиматься ближе к полу, а затем испытывать физические трудности для поднимания туловища вверх от пола, – говорит адвокат Елена Макарова. – Затем Сенаторов заявил, что Хамидуллин должен повторно изучить общие обязанности военнослужащего, и предупредил, что спросит о них через полчаса. Второй ответ сержанту также не понравился. Тогда сержант взял голову рядового, наклонил ее вниз и нанес два удара по ней».

7 марта 2017 года Денис Хамидуллин заступил в суточный наряд в качестве контролера на КПП в военном городке в Екатеринбурге. Через несколько часов он покончил с собой.

В последнем слове в суде Сенаторов извинился перед потерпевшим. Командир признал свою вину лишь в оскорблении рядового. Суд признал Сенаторова виновным по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет колонии. Но прямой связи между действиями Сенаторова и гибелью Хамидуллина экспертиза не нашла. Родители умершего солдата-срочника намерены в ближайшее время обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. После решения апелляционной инстанции и вступления приговора в силу родители подадут гражданский иск к Сенаторову на компенсацию морального вреда.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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