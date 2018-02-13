Свердловские депутаты и чиновники поспорили о скисшем молоке и черством хлебе

Депутаты из профильного комитета свердловского заксо обсудили инициативу своих коллег из Госдумы: запретить торговым предприятиям возвращать производителю продукты питания, не проданные по истечении определенного срока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос вызвал довольно бурную дискуссию. Большая часть депутатов предложила законопроект одобрить. Депутат Елена Трескова, в прошлом – замдиректора Ирбитского молочного завода, заявила, что производители находятся в невыгодном положении по сравнению с торговыми сетями: последние закупают гораздо больше, чем реально могут продать, но знают, что смогут навязать поставщику такие условия договора, при которых он должен будет через определенное время забрать непроданные остатки назад. Из-за этого производители несут огромные убытки. «Если в законе прописать, что этого делать нельзя, это их (торговлю, – прим. ред.) дисциплинирует», – заявила она. Трескову поддержал депутат Вячеслав Вегнер, заявивший, что у торговых сетей и так «все великолепно».

Не согласилась с депутатами замминистра АПК и продовольствия области Светлана Островская. Она сказала, что, учтя позицию торговли и производителей, депутаты «забыли о потребителях». По ее мнению, если магазинам запретить возвращать поставщикам непроданные остатки продукции, то это приведет к дефициту.

Председатель комитета Сергей Никонов предложил направить коллегам из Госдумы пожелание скорректировать формулировку законопроекта таким образом, чтобы запрет на возврат касался не всех продовольственных товаров, а только скоропортящихся. Такое решение поддержали четыре члена комитета, двое воздержались.

Ранее группа депутатов Госдумы предложила внести поправку в федеральный закон о торговле, дополнив его новым пунктом: «Запрещается заключать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в последние годы в России усилилась тенденция к росту возвратов отечественным производителям качественных товаров, не проданных по истечении определенного срока (например, по отдельным хлебопекарным предприятиям в регионах возврат доходит до 50 % от всей поставки, по мясной продукции – до 30 %). «Такая практика причиняет существенный ущерб отечественным производителям. По самым осторожным подсчетам, в частности, хлебопекарные предприятия из года в год вынуждены терять вследствие таких возвратов миллиарды рублей. Фактически уничтожается в среднем около 3 млн тонн высококачественной пшеницы и ржи ежегодно.

Возврат качественного продукта противоречит исходному пониманию договора купли-продажи, в том числе на уровне международных актов и дискриминирует исключительно отечественных производителей, поскольку не применяется в отношении зарубежных поставщиков, что обеспечивается запретом с мерами ответственности», – заявляют авторы законопроекта.

Ожидается, что Госдума рассмотрит этот проект в весеннюю сессию.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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