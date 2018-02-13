Сжигать нельзя переработать: «мусорный» вопрос в Свердловской области еще не решен

В Свердловской области до сих пор не утверждена региональная программа по утилизации отходов, а значит, федеральных средств в 2018 году на эти цели можно не ждать. Вместе с тем региональные власти говорят, что при составлении программы приоритет будет отдаваться технологиям глубокой переработки, а не простому сжиганию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию обсудили сегодня на заседании профильного комитета заксобрания. По словам замначальника отдела минЖКХ Дианы Рыбаковой, программа должна быть готова к концу февраля. «Наши приоритеты – это раздельный сбор мусора, глубокая переработка, автоматизированная сортировка в крупных городах», – рассказала она. На вопрос депутата Вячеслава Вегнера, точно ли не будет в регионе опасных для экологической обстановки мусоросжигательных заводов, она ответила отрицательно.

Позже Вячеслав Вегнер пояснил РИА «Новый День», что к области присматриваются крупные ФПГ, предлагающие вместо сортировки и переработки мусора построить здесь мусоросжигающие заводы. «А это просто преступление, у нас и так хватает заводов, отравляющих нам воздух», – заявил он. В связи с этим он и еще несколько депутатов внесли в областной закон об утилизации отходов пункт, который предполагает вынесение территориальной схемы в сфере обращения с отходами на процедуру общественного обсуждения. В этом случае, считают депутаты, население сможет не допустить строительства опасных объектов.

Напомним, в конце 2017 года в Свердловской области были завершены два из трех конкурсов по отбору региональных операторов, которые будут заниматься утилизацией мусора. Ими стали ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «ГК-ТагилСпецТранс». Третий должен быть определен в ближайшее время. После утверждения программы по утилизации ТКО, до 1 июля, свердловская РЭК должна согласовать операторам тарифы на утилизацию мусора для граждан. Платежи будут вноситься по аналогии с взносами в фонд капремонта, ежемесячно. Ожидается, что с одной квартиры будет взиматься в среднем 150 рублей в месяц.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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