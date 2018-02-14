В Верхней Салде ищут женщину, которая вышла погулять с собакой и пропала (ФОТО)

В Верхней Салде в воскресенье пропала женщина. Она вышла погулять с собакой и с тех пор о ее местонахождении неизвестно ничего.

Поисками занимаются волонтеры отряда «Прорыв». Как указано в сообществе поисковиков, пропала 52-летняя Елена Козлова, 11 февраля она вышла на прогулку с той-терьером по кличке Бусинка.

Приметы женщины: рост 160-165 см, телосложение плотное, волосы до плеч, темного цвета, носит челку, глаза светло-зеленые.

Одежда: пуховик серого цвета с капюшоном, сапоги-дутыши резиновые черного цвета, шапка вязаная серого цвета, перчатки вязаные серого цвета с маленькими ромбиками, лосины темно-синего цвета, черная футболка в полоску. Собака породы той-терьер шоколадного окраса, грудь белая, без ошейника и шлейки. Возраст собаки – примерно 2 года.

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Волонтеры занимались поисками женщины вчера, сегодня поиски будут продолжены.

Всех, у кого есть информация о том, где может быть пропавшая, просят позвонить по телефонам 02 или 8-982-713-01-20 (инфорг поиска Наталия).

Верхняя Салда, служба информации

Верхняя Салда. Другие новости 14.02.18

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