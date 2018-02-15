Поиски в Верхней Салде остановлены: женщину и ее собаку нашли мертвыми

Женщина, которую несколько дней искали в Верхней Салде, погибла. Рядом с ее телом местные жители нашли и труп ее собаки.

Напомним, в Верхней Салде в воскресенье пропала 52-летняя женщина. Она вышла погулять со своим той-терьером и не вернулась домой. Волонтеры, местные жители, сочувствующие из других городов Свердловской области организовали поиски пропавшей. Как выяснилось, женщина погибла.

Ее тело вчера обнаружили местные жители, рядом с ней была мертвая собака. Тело погибшей отправлено на вскрытие, как уточнили в СУ СК по Свердловской области, внешних телесных повреждений не обнаружено, данных о криминальном характере смерти нет. Скорее всего, она погибла от переохлаждения. Собака, которую выгуливала жительница Салды (уточнялось, что без ошейника и шлейки), лежала рядом. Судя по всему, она также погибла от переохлаждения.

Верхняя Салда, служба информации

Верхняя Салда. Другие новости 15.02.18

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