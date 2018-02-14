Первоклассник, который впал в кому после ДТП на Селькоровской, скончался, не приходя в сознание

7-летний мальчик, которого 17 января на пешеходном переходе сбила машина, скончался. Мальчик почти месяц провел в коме и умер, не приходя в сознание.

Напомним, жуткая авария на Селькоровской произошла 17 января. Около часа дня водитель сбил ребенка, перебегающего дорогу на зеленый сигнал светофора. Шокирующее видео с регистратора попало в сеть.

Водитель сбивает первоклассника на полной скорости (18+)

Первоклассник сразу после ДТП был доставлен в детскую больницу №9. Почти месяц врачи боролись за его жизнь, но ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, в сознание не приходил, сообщали ранее «Новому Дню» в горздраве Екатеринбурга. Спасти мальчика у медиков не получилось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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