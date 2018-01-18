Первоклассник, сбитый на Селькоровской, впал в кому (ФОТО, ВИДЕО)

Семилетний мальчик, накануне сбитый на улице Селькоровской, впал в кому.

Водитель сбил первоклассника

Об этом РИА «Новый День» сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу. На данный момент выясняется степень тяжести повреждений, нанесенных первокласснику во время аварии. После того как появятся результаты судебно-медицинского освидетельствования, станет понятно, подлежит ли водитель уголовному преследованию, и если да, то в соответствии с какой статьей УК.

Напомним, накануне около часа дня водитель сбил ребенка, перебегающего дорогу на улице Селькоровской у дома № 108. Сейчас идет дознание.

Шокирующее видео ДТП вы можете увидеть на нашем канале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

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