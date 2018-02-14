В Асбесте подожгли баннер с надписью «Наша страна, наш президент, наш выбор»

В Асбесте неизвестные подожгли информационный баннер, принадлежащий территориальной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», баннер с надписью «18 марта 2018 года – выборы президента России. Наша страна, наш президент, наш выбор», подожгли еще 9 февраля. После того, как было подано заявление в правоохранительные органы, местная полиция начала проверку.

Другие предвыборные нарушения последних дней были связаны с именем кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. В одну из школ Пышминского района мужчина 1960 года рождения принес агитационные материалы за этого кандидата. Изъято 7 листовок. Проверка проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.12 КоАП РФ. Кроме того, в Кушве, Тавде, Серове и Талице была обнаружена газета «Правда» без выходных данных. Проводится проверка.

Асбест, Пышма, Тавда, служба информации

Асбест, Пышма, Тавда. Другие новости 14.02.18

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