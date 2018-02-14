Текущая зима стала самой малоснежной на Урале в XXI веке

Текущая зима стала самой малоснежной на Урале в начавшемся XXI веке. Снег в этом году выпадал только в Предуралье, а за Уралом осадков почти не было и сейчас наблюдаются лишь грязные покровы.

Как сообщили в Уральском УГМС, подобные малоснежные зимы случались в последние двадцать лет прошлого столетия, однако за последние 17 лет таких аномалий зарегистрировано не было. «В ближайшие дни, включая предстоящие выходные 17-18 февраля, особых изменений в погоде не произойдет, значимые осадки маловероятны», – уточнили в Гидромете. Синоптики добавили, что в течение месяца атмосфера Уральского региона находится под нескончаемым влиянием антициклона. Атмосферное давление в феврале превышает норму на 15-20 мм ртутного столба. Температура воздуха превышает норму на 3-5° почти на всей территории Урала.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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