Снегопады продолжатся: ГИБДД и синоптики выпустили экстренные предупреждения (ФОТО)

Снегопад, пришедший в Свердловскую область накануне вечером, задержится еще на сутки. Затем он стихнет, но осадки продолжатся еще неделю. В связи с этим ГИБДД выпустила обращение к водителям с просьбой не лихачить на дорогах и не выезжать без надобности на трассы. А синоптики продлили экстренное предупреждение по аномальным морозам: в ночные часы температура воздуха ожидается -27,-33°, днем -17,-22°.

Напомним, накануне на Екатеринбург и область обрушился мощный снегопад. Кажется, за одну ночь выпало больше снега, чем с начала зимы, которую синоптики окрестили самой малоснежной в XXI веке. К утру город встал в 9-балльных пробках. И днем ситуация не сильно улучшилась. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится как минимум до завтра. Затем он стихнет, но снег будет идти всю ближайшую неделю, за исключением субботы.

В связи с этим УГИБДД по Свердловской области выпустило обращение к водителям, в котором просит «изменит стиль вождения»: «Максимально соблюдать дистанцию, заблаговременно притормаживать, по возможности исключить длительные поездки», – говорится в обращении Госавтоинспекции.

Синоптики в свою очередь продлили экстренное предупреждение по морозам. Согласно информации уральского Гидрометцентра (УГМС), в связи с опусканием арктического воздуха в умеренные широты на севере Свердловской области 27-28 февраля ожидается аномально-холодная погода при среднесуточной температуре воздуха на 7-12° ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха ожидается -27,-33°, днем -17,-22°.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что с последствиями стихии начали бороться еще вчера. На улицы для уборки снега вышли 600 дорожных рабочих и 177 единиц специализированной техники. Ночью количество машин увеличили до 218 единиц, а ассистировали ей 135 подсобных рабочих. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, за сутки с территории города вывезли почти две тысячи тонн снега. Параллельно на дорогах рассыпали 172 тонны «Бионорда», а на тротуарах – более 23 тонн песка. Сегодня днем улицы чистят 638 человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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