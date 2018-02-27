После снегопада Екатеринбург встал в пробках (ФОТО)

В Екатеринбурге, как и предсказывали синоптики, начался снегопад. И это сразу же сказалось на дорогах – автомобилисты и городской транспорт встали в пробки.

Администрация Екатеринбурга о своей подготовке к осадкам сообщала ещё вчера, правда, в мэрии рассчитывали, что снег пойдёт во второй половине дня, а он начал падать ещё с вечера. Утром снегопад продолжился, обильным его назвать нельзя, на дорогах – утрамбованный слой снега. Тротуары выглядят не лучше.

По данным сервиса Яндекс-пробки, к 9 часам утра загруженность на дорогах города выросла до 9 баллов, на три балла выше обычного. В пробке на улице Малышева от ЖБИ до Восточной можно простоять 44 минуты, 46 минут займёт путь от Машиностроителей до Крауля, примерно столько же потеряют автомобилисты, пробираясь от Гурзуфской до Белинского по Посадской и Большакова.

Снегоуборочная техника, выпущенная на дорогу, занимается вовсе не уборкой снега – машины распыляют «Бионорд». То есть через пару часов заснеженные дороги превратятся в кашу, – прогнозирут автомобилисты.

Екатеринбург, Служба информации

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