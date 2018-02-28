В Свердловской области из-за снегопадов запретили междугородние перевозки детей

Госавтоинспекция Свердловской области запретила междугородние организованные перевозки детей. Запрет будет действовать до окончания снегопадов.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, запрет касается только междугородней перевозки групп детей, плановых перевозок детей к школам это не касается. Вероятно, в ближайшее время ограничение будет снято, синоптики прогнозируют окончание снегопада. Однако если снегопады усилятся, то запрет может коснуться всего междугороднего транспорта.

Напомним, снегопады обрушились на Средний Урал вчера ночью. В Екатеринбурге к утру вторника дороги оказались засыпаны снегом, автомобилисты встали в пробки. К вечеру заторы достигли 10 баллов. Непростой оказалась ситуация с к сегодняшнему утру, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 утра пробки достигли 8 баллов, это на 3 балла выше обычного. Коммунальщики отчитываются о вывозе снега и чистке дорог, но очевидно, что техника за снегопадом не поспевает. К примеру, накануне вечером, когда снегопад прекратился, центральные улицы города не были расчищены. Кроме того, в городе распыляют «Бионорд» – без предварительной очистки дорог от снега, что впоследствии превращает дорогу в ледяное полотно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.02.18

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