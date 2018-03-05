Всю рабочую неделю в Екатеринбурге будет идти снег

В Екатеринбурге вторая неделя подряд начинается со снегопада – по прогнозам синоптиков, осадки продлятся минимум до среды.

По данным ФБГУ «Уральское УГМС», сегодня в Екатеринбурге будет умеренный снегопад, на дорогах – гололедица, снежный накат. Завтра ожидается метель, в среду – небольшой снег. Постепенно будет холодать: 6 марта до -2…-4 градусов, 7 марта – до -9…– 11 градусов.

Напомним, практически всю прошлую неделю в Екатеринбурге шел снег, особенно сильный с ночи вторника до среды. Из-за этого все рабочие дни на дорогах были существенные заторы, даже к пятнице на дорогах оставался накат.

Накануне сильный снегопад обрушился на Москву, были задержаны десятки рейсов, в том числе в Екатеринбург. Пока, судя по онлайн-табло Кольцово, в уральском аэропорту серьезных сбоев в расписании нет.

Екатеринбург, служба информации

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