В ЦПКиО закрыли аттракционы и каток из-за снегопада

В парке Маяковского в Екатеринбурге с 5 по 7 марта не будут работать аттракционы из-за погодных условий. Ледовый каток также закрыт для посетителей. Но парк остается открытым для прогулок с 6 до 24 часов, сообщила администрация ЦПКиО.

Снегопад в Екатеринбурге продолжается со вчерашней ночи. По прогнозам метеорологов, осадки продлятся минимум до среды. При этом в городе будет постепенно холодать: 6 марта до -2…-4 градусов, 7 марта – до -9…-11 градусов. На дорогах возможна гололедица и снежный накат.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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