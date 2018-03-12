В ЦПКиО снова закрыли каток и аттракционы

В течение четырех дней в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга не будут работать аттракционы и каток. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО. Причины не называются. В парке уточняют, что прогуляться по аллеям с 12 по 15 марта будет можно.

Напомним, в последние недели парк регулярно закрывает посещение аттракционов и катка, они также не работали 27-28 февраля и 5 марта.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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