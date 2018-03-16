В Екатеринбурге с приходом тепла закрываются основные ледовые катки

В Екатеринбурге начали закрывать главные городские катки: в эти выходные обещают до +6 градусов и площадки прекращают прокат. Дольше всех, вероятно, проработает «Юность» – там планируют закончить сезон в апреле.

В эти выходные, 18 марта, закрывается каток в ЦПКиО им. Маяковского. В этот день для всех посетителей вход на каток будет бесплатным. Отметим, что каток в парке в феврале и марте часто простаивал: администрация регулярно закрывала его из-за холодов или снега.

Уже неделю, с 11 марта, закрыт каток «Динамо». Сезон здесь завершили с приходом первых теплых дней: посетителей было не так много. Продолжают работать катки в Академическом, рядом с «Радуга-парком».

Дольше всех, вероятно, будет работать площадка в спорткомплексе «Юность». «Мы будем работать до конца марта. И каток, и прокат. Пока погода позволит», – прокомментировали там.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге было открыто около 140 ледовых катков, больше всего – во дворах домов. 90% площадок были бесплатными.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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