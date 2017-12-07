В Екатеринбурге этой зимой откроется 140 ледовых катков

В Екатеринбурге в этом году будет залито 140 катков в разных районах города. Несмотря на неустойчивую погоду, многие из них уже начали свою работу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, больше всего катков откроют в Октябрьском районе – 28 площадок. Следом идет Ленинский район, в котором для любителей зимних видов спорта будет подготовлено 25 катков. Более 90% катков Екатеринбурга имеют свободный доступ.

За весну и лето 30% городских катков были отремонтированы. Также появятся и новые площадки: в жилых комплексах «Рассветный» Кировского района и «Флагман» Верх-Исетского района, а также на территории МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» в Ленинском районе. В мэрии уточнили, что количество ледовых площадок в Екатеринбурге растет с каждым годом: три года назад в городе работало чуть больше сотни катков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

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