ЕТТУ обвинило водителей маршруток и личных авто в задержках транспорта во время снегопада

В дни сильных снегопадов, когда горожане жаловались, что долго приходится ждать транспорта на остановке, количество трамваев и троллейбусов, выходящих на линии в Екатеринбурге, не изменилось, но помехи создавали другие участники движения, вызывая задержки. Об этом заявили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТТУ.

По сообщению МУПа, по вине коммерческих автобусов 26-27 февраля произошло три аварии (во всех случаях – наезд автобуса на троллейбус). Причиной еще нескольких задержек движения стали автомобили, буксующие на трамвайных путях. Один раз автомобиль увяз в снегу прямо на рельсах, и пассажиры безуспешно пытались самостоятельно вытолкать его. На выручку подоспела спецтехника.

В дни снегопадов в трамвайных и троллейбусных депо дежурили специальные бригады по очистке территорий от снега. Работа водителей трамвая в эти дни осложнилась тем, что им пришлось очищать и переводить стрелки вручную.

Напомним, в Екатеринбурге с вечера 26 февраля до 27 февраля выпало 80% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова увеличилась на 7-15 см.

Екатеринбург, служба информации

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