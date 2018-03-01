Спустя сутки после снегопадов город встречает весну в пробках из-за неубранного снега (ФОТО)

Спустя сутки после окончания обильных снегопадов, обрушившихся на город, Екатеринбург увяз в пробках.

Корреспонденты РИА «Новый День» вышли на улицы, чтобы запечатлеть последствия снежной бури спустя сутки. Мы намеревались понаблюдать за тем, как городские власти справляются с последствиями стихии. В центре города мы увидели только одну снегоуборочную машину – около администрации Екатеринбурга. И та просто ехала по проспекту Ленина с поднятым щитом, видимо, отдыхая после напряженной работы.

На Хохрякова снег убирали весьма своеобразно – его собирали в кучи, выкладывая на парковочные места для автомобилей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.03.18

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