Бывшего сотрудника «Русала» в Краснотурьинске будут судить за кражу трех тонн сырья

В Краснотурьинске будут судить мастера предприятия, который вместе с напарником похитил более трех тонн сырья для выплавки марганцовистой стали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, утверждено обвинительное заключение по делу бывшего мастера плавильно-литейного участка дирекции по ремонту механического оборудования филиала крупной компании – судя по всему, речь идет о Богословском алюминиевом заводе (филиал РИК, входит в ОК «Русал»). Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

По версии следствия, преступления совершались с октября 2013 года по август 2017 года этим мужчиной и его напарником, старшим мастером того же участка (он в розыске). Сообщники похищали лигатуру, с помощью которой в цехе шла выплавка марганцовистой стали. Обвиняемые прятали сырье в бочки, которые краном погружали в полувагон, после чего сотрудники железнодорожного цеха предприятия, сами того не подозревая, вывозили краденное с территории и доставляли на промышленную базу обособленного подразделения завода. После этого бочки с похищенной лигатурой транспортной компанией отправлялись в Санкт-Петербург. Всего было похищено 11 бочек, общий вес украденного – 3 тонны 280 кг стоимостью более 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Краснотурьинский городской суд. Санкция ч. 4 ст. 160 ч. 4 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Добавим, это не первая громкая кража с предприятия «Русала» в Краснотурьинске. Около года назад был вынесен приговор банде во главе с экс-депутатом, злоумышленники похитили с предприятия 28 тонн глинозема на сумму более 300 млн рублей.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 14.02.18

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