В Краснотурьинске осудили сотрудника «Русала», который похитил 3 тонны сырья

В Краснотурьинске осужден бывший мастер предприятия, наладивший «поставки» с завода в другие регионы. Мужчина вместе со своим напарником похитил более 3 тонн сырья на сумму более пяти миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, осужденный, Александр Гаас, работал ранее мастером плавильно-литейного участка дирекции по ремонту механического оборудования крупной компании. По всей видимости, имеется в виду Богословский алюминиевый завод (филиал РИК, входит в ОК «Русал»). Мастера признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Хищение вверенного ему имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения».

Гаас вместе с подельником, который находится в розыске, занялся хищением лигатуры, которая используется при производстве выплавки марганцовистой стали и заливке деталей из этих сплавов. Мужчины складывали лигатуру в бочки, погружали бочки краном в вагоны, после чего сотрудники железнодорожного цеха филиала вывозили краденое с предприятия. Железнодорожники не знали, что находится в бочках. После этого груз отправлялся в Санкт-Петербург. Всего было похищено 11 бочек. Лигатуру обвиняемые продавали по цене несколько ниже рыночной, а потому проблем со спросом у них не было.

Суд признал Александра Гааса виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговором с подсудимого взыскана сумма причиненного ущерба в размере свыше 5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 13.03.18

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