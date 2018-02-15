В Екатеринбурге будут судить банду грабителей банков на велосипедах (ФОТО)

Банда велосипедистов-грабителей из Екатеринбурга пойдет под суд за налет на банки. На их счету – нападения на три кредитные организации.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в суд ушло дело двух братьев 1992 года рождения и их знакомого, мужчины 1989 года рождения. В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасный для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой». Дело еще одного сообщника выделено в отдельное производство.

Напомним, банду задержали минувшим летом во время очередной попытки ограбления банка. ОПГ сформировал один из братьев, он и стал руководителем. Свою «работу» группировка начала в июне 2016 года. Лидер ОПГ нацелился на офис банка, расположенный в Железнодорожном районе Екатеринбурга на улице Технической. Два налетчика напали на кредитную организацию с пистолетом и ножом, в солнечных очках, повязках на лицах и перчатках. Приставив пистолет к голове сотрудницы банка, один из бандитов потребовал провести его в хранилище. После ограбления с добычей почти в 270 тысяч рублей налетчики скрылись.

1 сентября 2016 года сообщники напали на банк по улице Белинского. В ход снова пошли угрозы пистолетом, из сейфа они вынесли 3,9 млн рублей, 34 тысячи долларов США, 16,8 тысяч евро. Третье ограбление они совершили на улице Щербакова. На этот раз они решили использовать в качестве средства передвижения велосипеды – они мобильны и без номеров. Работали вчетвером – последний находился возле здания, наблюдая за обстановкой. Заметив приближение полицейских, он по рации предупредил товарищей. На выходе из помещения один из соучастников ОПГ был задержан сотрудниками полиции, а трое скрылись с места совершенного преступления. Однако личность их была вскоре установлена, и их задержали.

«Выявили и задержали группу обвиняемых сотрудники полиции из подразделений по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска и собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области совместно с бойцами СОБР Росгвардии. Одного из подозреваемых сыщики скрутили рядом с банком, трое других соучастников были взяты в ходе спецоперации в разных частях города в течение тех же суток. Это местные и иногородние жители. Оперуполномоченные обнаружили и изъяли орудия преступления, транспортные средства и другие вещественные доказательства. Все участники группы были арестованы и содержались под стражей», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дело одного из участников группировки было выделено в отдельное производство, он сознался в преступлении. Обвинительное заключение в отношении него было утверждено прокуратурой 9 февраля 2018 года, и уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении троих членов ОПГ направлено также для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Екатеринбург, служба информации

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