Прокуратура озвучила сроки для ОПГ велосипедистов, грабивших банки

В Екатеринбурге назначена дата суда для велосипедистов, которые грабили банки. Гособвинение для членов ОПГ запросило по 12-15 лет лишения свободы.

Суд над грабителями состоится 8 августа в Чкаловском районном суде. Приговор вынесут трем членам банды. Владиславу Полтарыбатько (организатору ОПГ) гособвинение запросило 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; для Артема Лебедева – 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; Станиславу Полтарыбатько – 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Еще один член ОПГ пошел на досудебное соглашение, ему дали в итоге 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, банда грабителей прославилась после нападения на три банка, откуда они забрали внушительные суммы денег – а скрывались после ограблений парни на велосипедах. Двухколесный транспорт они выбрали потому, что он мобилен, а регистрационные знаки на него не ставят.

Свою «работу» группировка начала в июне 2016 года. Лидер ОПГ нацелился на офис банка, расположенный в Железнодорожном районе Екатеринбурга на улице Технической. Два налетчика напали на кредитную организацию с пистолетом и ножом, в солнечных очках, повязках на лицах и перчатках. Приставив пистолет к голове сотрудницы банка, один из бандитов потребовал провести его в хранилище. После ограбления с добычей почти в 270 тысяч рублей налетчики скрылись. Следующее ограбление состоялось 1 сентября 2016 года. Мужчины в масках ворвались в офис банка на улице Белинского и, угрожая сотрудникам, похитили более 3,9 млн рублей, около 34 тыс. долларов США, свыше 16,8 тыс. Евро, а всего по курсу ЦБ РФ на общую сумму более 7,3 млн. рублей. Организатора банды задержали в июне 2017 года во время очередной попытки ограбления банка, его сообщников поймали в тот же день.

Екатеринбург, служба информации

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