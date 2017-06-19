В Екатеринбурге задержали группу велосипедистов, грабивших банки (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция по горячим следам задержала четверых велосипедистов, которые 17 июня пытались ограбить банк, угрожая сотрудникам пистолетами. Налетчиков что-то спугнуло и они уехали без добычи. Всех членов группы полицейские поймали в разных районах Екатеринбурга, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, разбойное нападение на банк было совершено 17 июня в Екатеринбурге. Трое злоумышленников прибыли к финансовому учреждению на велосипедах, чтобы после «дела» стремительно ретироваться. Надев маски и вооружившись предметами, похожими на пистолеты, они вошли в помещение и стали требовать у сотрудников банка деньги. Присутствие посетителей нападавших не остановило. Пока грабители действовали в банке, их четвертый сообщник обеспечивал прикрытие с улицы, информируя подельников о происходящем по рации. Что-то преступников насторожило, ничего не похитив, они быстро скрылись.

«Прибывшие на место происшествия полицейские задержали одного из подозреваемых рядом с банком, трое других соучастников были задержаны в ходе спецоперации в разных частях города в течение тех же суток. Это местные и иногородние жители. Оперуполномоченные обнаружили и изъяли орудия преступления, транспортные средства и другие вещественные доказательства. Все участники группы арестованы, содержатся под стражей и проверяются на причастность к иным ранее совершенным преступлениям. Есть весомые основания говорить, что на счету изобличенной группы имеется ряд не менее дерзких вооруженных нападений», – отметил полковник Горелых.

По данному факту следственные органы полиции возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК Российской Федерации – разбой в особо крупном размере. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.06.17

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