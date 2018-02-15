Верховный суд РФ отказался пересматривать приговор видеоблогеру Соколовскому

Верховный суд РФ не стал пересматривать приговор екатеринбургскому видеоблогеру Руслану Соколовскому, осужденному на условный срок за экстремизм и оскорбление чувств верующих. «В передаче кассационной жалобы отказано», – сообщается в картотеке дел суда.

Ранее Свердловский областной суд также не нашел оснований для рассмотрения кассации на приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. «В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения», – отмечали в пресс-службе облсуда.

Приговор Руслану Соколовскому был вынесен 11 мая 2017 года. Районный суд признал его виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждении ненависти, а также в незаконном обороте специальных технических средств, и назначил наказание в виде 3,5 годам лишения свободы условно. В июле того же года областной суд смягчил видеоблогеру наказание до 2 лет 3 месяцев условно. При этом из уголовного дела был исключен эпизод со шпионской ручкой, найденной в квартире «ловца покемонов».

Напомним, молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из видеосюжетов Соколовский играл в мобильную игру «Pocemon go» в Храме-на-Крови. Суд обязал блогера удалить все видеоролики, в которых были усмотрены признаки оскорбления чувств верующих, а также запретил ему участвовать в массовых мероприятиях.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 15.02.18

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