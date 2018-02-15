К началу 2018 года свердловские коммунисты оказались на 12,6 млн рублей богаче единороссов

Свердловские региональные отделения политических партий отчитались о своих доходах и расходах за последний квартал 2017 года. Информация о финансовой деятельности партий опубликована на сайте областного избиркома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отделения 50 политических партий никакой финансовой деятельности в этот период не вели: они начали его с нулевым балансом и закончили с таким же. Помимо абсолютно неизвестных в регионе объединений вроде Партии родителей будущего или Партии против всех в это число попали и те, которые в декабре выдвинули собственных кандидатов в президенты: «Гражданская инициатива», от которой на выборы пошла Ксения Собчак, «Монархическая партия» Антона Бакова и «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

Самые большие доходы по итогам квартала ожидаемо оказались у «Единой России» – 19,9 млн рублей, из которых 10,7 млн – пожертвования, 7,8 млн – помощь от руководства партии и только 1,2 млн – членские взносы. Еще 9,7 млн у отделения оставалось с предыдущего квартала. Потратили соратники Виктора Шептия 20,1 млн рублей, в том числе 17,7 млн – на содержание региональных отделений, 813 тысяч рублей – на пропаганду. К новому году на счету у них осталось 9 млн 170 тысяч рублей.

У свердловских коммунистов 22,4 млн рублей оставалось с третьего квартала, еще 2,1 млн поступило в последние месяцы года. На содержание отделения коммунисты потратили 1,7 млн, а на пропаганду и рекламную деятельность – даже больше единороссов: 822 тысячи рублей. К новому году на счету отделения было 21,7 млн рублей.

Финансовый оборот еще пяти партий не вышел за пределы 1 млн рублей, практически все доходы пошли на текущие расходы. По состоянию на 1 января 2018 года у свердловского отделения «Яблока» осталось 167,5 тысяч рублей, ЛДПР – 23,6 тысячи рублей, у эсеров – 9,7 тысяч, у Партии роста – 145 рублей, РППС – 0.

Екатеринбург, служба информации

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