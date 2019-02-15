На старте 2019 года свердловские коммунисты оказались в три раза богаче единороссов

В новый 2019 год самыми богатыми из свердловских отделений политических партий вошли коммунисты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», финансовые отчеты свердловских отделений партий за IV квартал 2018 года опубликованы на официальном сайте облизибиркома. Согласно документу, на начало квартала остаток на счету КПРФ составлял 21 млн 727 тысяч 701 рубль, на 31 декабря 2018 года – 21 млн 976 тысяч 682 рубля. За три последних месяца года коммунисты получили доходы в размере 2 млн 965 тысяч 757 рублей, потратили – 2 млн 764 тысячи 746 рублей.

На втором месте – единороссы, у которых в начале отчетного периода было на счетах 10 млн 116 тысяч 279 рублей, в конце – 7 млн 264 тысячи 917 рублей. Стоит отметить, что именно у единороссов были и самые высокие доходы, и самые высокие расходы. Например, больше 11 млн рублей единороссы получили от центрального руководства партии, около 3 млн рублей составили пожертвования от юридических лиц, 1 млн рублей – из федерального бюджета в рамках ФЗ «О политических партиях». Членских взносов товарищи Виктора Шептия насобирали ровно 0 рублей, 0 копеек. Самые большие расходы – 16,5 млн рублей – пришлись на содержание регионального и местных отделений.

Свердловские эсеры начали квартал с 597,6 тысячами рублей на счету, закончили – с 867 рублями. Все средства ушли на содержание регионального отделения.

Как всегда, скромно себя проявила ЛДПР: 42 094 рубля в начале квартала, 38 410 – в конце.

Из непарламентских партий финансовую деятельность на Урале в 2018 году вели Партия роста (915 рублей – на начало квартала, 0 – на конец); «Родина» (4809 рублей на счету, в течение последнего квартала финансовых операций не было); «Защитники Отечества» (1010 рублей и на начало, и на конец квартала); «Яблоко» (157 тысяч рублей на начало квартала, 142 тысячи – на конец); Российская партия пенсионеров за справедливость (854 рубля).

Подавляющее же большинство – еще 47 зарегистрированных в Свердловской области отделений политических партий – и начали, и закончили 2018 год с нулевым балансом, что вполне соответствует тенденциям времени. Как уже писал «Новый День», летом этого года Минюст проведет ревизию, которая покажет – где реальные партии, а где пустышки. Последние, а их большинство, будут ликвидированы.

Добавим, что в этом году в Свердловской области ожидается две значимых выборных кампании: довыборы в Госдуму по Серовскому округу и довыборы в областное заксобрание по Орджоникидзевскому.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.19

В Невьянске заблокировали сайты по продаже электроудочек. / В полуторамиллионном Екатеринбурге строительство храма в центре города поддержали 3 тысячи человек. / На Урале в лесу нашли двух подростков, которые хотели дойти из Красноуральска в Нижний Тагил. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»