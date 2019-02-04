«Все дохлые»: число политических партий на Урале сократится в несколько раз

«Политическая оттепель» 2012 года, когда в России в целом и в Свердловской области буйным цветом расцвели десятки самых экзотических политических партий, подошла к концу. Уже летом этого года Минюст проведет ревизию, которая покажет – где реальные партии, а где пустышки. Последние будут ликвидированы.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном избиркоме, в 2018 году в Свердловской области были зарегистрированы региональные отделения 61 политической партии. Помимо всем известных парламентских партий, свои представительства здесь имели и такие малоизвестные организации, как «Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», «Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу», «Партия садоводов России» и так далее.

При этом, как следует из официальных данных того же избиркома, хоть какую-то деятельность ведут единицы из них. Напомним, по закону региональные отделения партий обязаны ежеквартально сдавать в областной избирком финансовые отчеты. За четвертый квартал 2018 года отчеты еще не сданы, но третий квартал – на который, кстати, пришелся единый день голосования – показал, что зарабатывают и тратят деньги только 9 партий из 57, представивших отчетность. Помимо парламентских ЕР, КПРФ, СР и ЛДПР какую-никакую финансовую активность проявили Партия Роста (остаток на конец отчетного периода – 915 рублей), «Родина» (остаток – 4809 рублей), «Защитники Отечества» (1010 рублей), «Яблоко» (157 022 рубля) и «Российская партия пенсионеров за справедливость» (854 рубля).

Напомним, свердловское отделение РППС летом прошлого года было фактически разгромлено – по неофициальной версии, из-за того, что бывший серый кардинал Екатеринбурга Владимир Тунгусов собрался выставить ее на выборах в гордуму, не спросив разрешения у губернатора. «Последняя информация о них у меня была в ноябре, – рассказал «Новому Дню» один из бывших «пенсионеров». – Тогда никакой деятельности не велось, руководителя не было, формально управление осуществлялось из Москвы. Сейчас, я думаю, ничего не изменилось. Им обещали поддержку из резиденции, но все время кормили завтраками. То ЭКСПО, то ждали нового вице-губернатора, теперь еще чего-то ждут. Но мне кажется, что просто никто из нормальных людей с деньгами не соглашается эту партию на себя взять. Ценности она уже не представляет, т.к. на всех выборах им нужно собирать подписи».

Напомним, осенью Свердловский избирком утвердил пять партий, который могут выдвигать кандидатов в заксобрание региона без сбора подписей избирателей. В список вошли только пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко». До сентябрьских выборов таким правом обладали еще две партии – «Гражданская платформа» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Однако избирательные объединения не смогли попасть в новый созыв гордумы Екатеринбурга (списки кандидатов были сняты до дня голосования), поэтому лишились льготы.

Из малых партий люди уходят, убедившись, что никаких политических бонусов в них не получить. «Это же логично. Большинство избирателей за ЕР голосуют, понятно, куда идут желающие заняться политикой», – рассказала бывшая активистка Партии Великое Отечество. «Я даже не знаю, что там сейчас», – признался бывший секретарь СРО партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. «Все дохлые», – коротко прокомментировал еще один бывший участник выборов.

Напомним, недавно Минюст РФ сделал официальное заявление, что с лета этого года проверит более 30 политических партий, зарегистрированных семь лет назад, на предмет их участия в выборах, результатом может стать ликвидация организации. «Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года», – говорится в сообщении пресс-службы Минюста. В нем отмечается, что по состоянию на 15 января в ЕГРЮЛ внесены сведения о 64 политических партиях. 63 из них имеют право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений. 33 их них были зарегистрированы в течение 2012 года, когда в закон «О политических партиях» были внесены поправки, облегчающие регистрацию партий. Согласно этому закону, партия, не принимавшая в течение семи лет подряд участия в выборах, может быть ликвидирована по решению Верховного Суда РФ.

Отметим, что в Свердловской области в губернаторских выборах 2017 года принимало участие только шесть партий, а в екатеринбургских 2018 года – пять. Еще несколько партий пытались зарегистрировать своих кандидатов, но безуспешно.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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