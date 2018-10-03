«Гражданская платформа» и Партия пенсионеров потеряли льготы в Свердловской области

Свердловский избирком утвердил пять партий, который могут выдвигать кандидатов в заксобрание региона без сбора подписей избирателей. В список вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Стоит отметить, что до сентябрьских выборов таким правом обладали еще две партии – «Гражданская платформа» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Однако избирательные объединения не смогли попасть в новый созыв гордумы Екатеринбурга (списки кандидатов были сняты до дня голосования), поэтому лишились льготы.

Также областная избирательная комиссия обновила список партий, которые могут выдвигать кандидатов без сбора подписей в отдельных муниципалитетах. Помимо указанных пяти партий, такое право получили «Патриоты России» в Невьянске, партия «Зеленые» в Верхотурье, Арамили и Березовске, партия «Родина» в Рефтинском округе и Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России (ОПЛОТ) в Белоярском округе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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