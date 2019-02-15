Свердловские коммунисты отказались от звания самой богатой партии

Свердловское отделение КПРФ прокомментировало РИА «Новый День» информацию о своем финансовом отчете за IV квартал 2018 года, согласно которому на начало 2019 года свердловские коммунисты оказались в три раза богаче единороссов.

Как рассказал РИА «Новый День» секретарь отделения партии Александр Ивачев, почти 22 млн рублей, указанные в документе избиркома – это не просто сумма на счете. «У нас на балансе помещение обкома стоимостью 20 млн 500 тысяч рублей. Мы его обязаны указывать», – пояснил он. Добавим, архивы областного избиркома подтверждают, что в 2015 году отделение действительно получило на баланс имущество стоимостью 20,5 млн рублей. За вычетом этой суммы КПРФ сразу оказывается второй после «Единой России», которая закончила год с балансом 7,2 млн рублей.

Добавим, одного из представителей «Единой России» в таблице избиркома смутило совсем другое – информация, что партийцы в последнем квартале не платили членские взносы.

Полностью с финансовой отчетностью свердловских отделений политических партий можно ознакомиться по ссылке.

Екатеринбург, служба информации

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