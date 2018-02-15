Сортировку заливает кипятком из-за коммунальной аварии

На Сортировке сегодня днем случилась коммунальная авария, горячая вода из сетей начала выходить на поверхность.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День», авария случилось близ перекрестка улиц Надеждинской и Технической. Из-за прорыва дорогу заволокло паром, видимость снижена.

В пресс-службе ЕТК пояснили, что это бесхозные сети, но коммунальщики все равно будут работать над устранением последствий аварии. Прорыв случился на сетях диаметром 300 мм, на месте работают три бригады, это 15 человек. Пока непонятно, стоит ли опасаться отключения горячей воды или тепла – сначала необходимо откачать воду и оценить масштаб аварии.

Екатеринбург, служба информации

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