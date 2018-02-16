Кипяток из дырявой трубы не дал справиться с аварией на Сортировке за одну ночь

Последствия вчерашней аварии на бесхозных сетях на Сортировке все еще не устранены: кипяток мешает рабочим подобраться к месту повреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), пециалисты продолжают работы по устранению повреждения на бесхозных сетях в районе дома № 32 по улице Технической. Бригады работали всю ночь, откачивая воду из теплокамеры, поиски повреждения осложнились: из-за высокой температуры теплоносителя невозможно подобраться к месту повреждения. Диаметр изношенного трубопровода – 300 мм. Работают 16 человек и 6 единиц специализированной техники. Как только появится возможность обеспечить доступ к повреждению, говорится в официальном пресс-релизе ЕТК, будет точно определен объем и время завершения ремонта. В зону ограничения теплоснабжения попал один жилой дом по адресу: Надеждинская, 8, и офисное здание на Технической, 32.

Напомним, вчера днем на Сортировке случилась коммунальная авария, горячая вода из сетей начала выходить на поверхность. Из-за прорыва дорогу заволокло паром, видимость была снижена.

Екатеринбург, служба информации

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