После прорыва теплотрассы на Сортировке пенсионерку госпитализировали с ожогами

В результате коммунальной аварии на улице Технической пострадала пожилая женщина. Ей кипятком обожгло ноги.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, пенсионерка 1940 года рождения получила ожоги обеих ног, ее отвезли в больницу. Надзорное ведомство по этому факту проводит проверку, будет устанавливаться тяжесть вреда здоровью.

Напомним, последствия вчерашней аварии на бесхозных сетях на Сортировке все еще не устранены: кипяток мешает рабочим подобраться к месту повреждения. В зону ограничения теплоснабжения попал один жилой дом по адресу: Надеждинская, 8, и офисное здание на Технической, 32.

Екатеринбург, служба информации

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