В Екатеринбург приедет пятитысячная группа поддержки шведской сборной

В Екатеринбург могут приехать пять тысяч шведских болельщиков, чтобы поддержать свою национальную сборную на матчах Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сказал посол Швеции в России Петер Эриксон.

«Сложно точно сказать, сколько шведских болельщиков прибудет в Россию. Однако, судя по предварительным данным, каждый из трех наших матчей посетят по пять тысяч человек. Не думаю, что у шведов есть какие-либо страхи перед поездкой в Россию. Мы ждем как можно больше наших болельщиков, ведь Россия – это безопасная страна», – цитирует Эриксона ТАСС.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге сборная Швеции сыграет один матч – против команды Мексики. Игра пройдет на Екатеринбург-Арене 27 июня. О том, как фанаты «тре кунур» поддерживают своих футболистов, наше агентство писало уже писало. Репортаж из Тулузы во время Чемпионата Европы-2016 можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.02.18

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