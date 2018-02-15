Свердловчан предупредили об опасности клещевого энцефалита

Все 94 административные территории Свердловской области названы опасными с точки зрения распространения клещей-переносчиков энцефалита. Такие данные публикует пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Аналогичная ситуация в соседних регионах – Челябинской, Тюменской и Курганской областях. Из всего УрФО не рискуют «подцепить» энцефалитного клеща только жители ЯНАО, а также трех районов ХМАО.

По данным санитарного ведомства, каждый год фиксируется около полумиллиона случаев укуса людей клещами.

Напомним, что кровососущие членистоногие бывают активны не только в теплое время года. Как ранее писал «Новый День», жительница Екатеринбурга в середине декабря после прогулки сняла с собаки живого клеща. На улице тогда было минус 14 градусов.

Ученые говорят о том, что иксодовые клещи с каждым годом все расширают ареал своего обитания из-за глобального потепления.

Екатеринбург, служба информации

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