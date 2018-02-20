В Екатеринбурге пройдет третий митинг памяти Немцова

Активисты и сторонники Партии народной свободы организуют в Екатеринбурге митинг, посвященный памяти политика Бориса Немцова. Акция состоится 25 февраля в 15:00 на площадке пересечения улиц Большакова и 8 Марта, сообщил в фейсбуке депутат городской думы Дмитрий Головин. Митинг согласован с областными властями.

Кроме того, 27 февраля – в годовщину убийства политика – будет организована вахта памяти в центре города. На площади Труда рядом с памятником Татищеву и де Геннину поставят портрет Немцову, к которому люди будут нести цветы.

Акция памяти Немцова проводится в Екатеринбурге в третий раз. Ранее активисты сталкивались с противодействием чиновников. В 2016 году министерство общественной безопасности разрешило провести траурный митинг только с третьего раза, в 2017 году мероприятия запретили, но активисты провели «прогулку оппозиции» от администрации города к площади Труда.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве в 2015 году. В июле 2017 года суд приговорил пятерых участников покушения к различным срокам тюремного заключения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

Сотрудники ФСБ и полиции поймали лжеминера, имевшего зуб на правоохранителей. / Роспотребнадзор оштрафовал екатеринбургские отели за накрутку цен на время ЧМ. / На семилетнюю девочку упали хоккейные ворота. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»