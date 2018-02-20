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Вторник, 20 февраля 2018, 14:06 мск

Екатеринбург

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Налоговики нашли полтора миллиарда на счетах НПО автоматики, задолжавшего ФНС 100 миллионов

Налоговая служба требует от НПО автоматики им. Семихатова погасить задолженность в 101 млн рублей за неуплату налога на имущество организаций – в определение Арбитражного суда попали инсайдерские данные о финансовом состоянии предприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие данные появились в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. В определении о принятии к производству дела о признании ненормативного правового акта заявителем выступает НПО автоматики, ответчиком – межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. В иске речь идет «о признании недействительным решения № 32 от 14.11.2017 г. в части привлечения к ответственности за неуплату налога на имущество организаций за 2013 – 2014 г.г. и начислении задолженности на сумму 101 135 324,99 руб., в том числе: налог в сумме 70 186 112 руб. 00 коп., пени в размере 21 004 084 руб. 89 коп., штраф в размере 9 945 128 руб. 10 коп.». Первым ходатайством истец заявил обеспечительную меру в виде приостановки действия решения ФНС, по тем основаниям, что на данный момент НПО автоматики имеет на своих счетах общую сумму в 1 млрд 606 млн рублей (данные налоговой службы).

При этом в определении суда указывается: «Заявителем заключены контракты в рамках исполнения государственного оборонного заказа, по условиям которых необходимо в 1 квартале 2018 года перечислить 1 107 987 544,44 рублей, что подтверждается прилагаемым реестром контрактов, заключенных во исполнение государственного оборонного заказа с копиями соответствующих контрактов. Нарушение Заявителем сроков оплаты по указанным контрактам, предусмотренных указанными контрактами приведет к срыву государственных оборонных заказов».

Дело рассматривает судья Наталья Присухина, следующее заседание назначено на 27 марта.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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