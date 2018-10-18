В ходе аудита на НПО автоматики выявлены нарушения на полмиллиарда

Проверка на АО «НПО автоматики им. Н.А. Семихатова» в Екатеринбурге выявила признаки нарушений при исполнении госконтрактов.

Как стало известно «Ъ-Урал», аудит выявил признаки нарушений при расходовании средств по Федеральной целевой программе на 500 млн руб. Инициатором проверки стала прокуратура Свердловской области. Для участия в аудите были привлечены эксперты отдела гособоронзаказа УФАС по Свердловской области. К проверке также подключилось свердловское УФСБ.

Экспертов интересуют события последних двух-трех лет. Предполагается, что имело место нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ) и нарушение порядка заключения контрактов (ст. 7.32 КоАП РФ). По данным издания, в рамках ФЦП предприятию было выделено около 800 млн руб., возможный ущерб от нецелевого использования составил порядка 500 млн руб.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале этого года у НПО были проблемы с налоговой службой. ФНС потребовала от НПО автоматики им. Семихатова погасить задолженность в 101 млн рублей за неуплату налога на имущество организаций.

Генеральным директором НПО последние 2,5 года является Андрей Мисюра, бывший министр промышленности Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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