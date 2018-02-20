Росфинмониторинг нашел новые основания для блокировки счетов и транзакций, в том числе, сбор средств на благотворительность

Банк России разослал кредитным организациям инструкцию с признаками операций, которые могут свидетельствовать о причастности к террористической деятельности. Как пишут «Известия», критерии разработаны Росфинмониторингом. Участие в пилотном проекте по их применению примут 11 банков. Планируется, что с 2019 года использование этих индикаторов станет обязательным для всех участников рынка.

Сейчас блокировке подлежат только операции граждан и организаций из перечня, размещенного на сайте финразведки, – таковых насчитывается уже свыше 9 тысяч. Новые требования относят к сомнительным также операции лиц из их окружения. Кроме того, подозрительными названы платежи в пользу религиозных организаций, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой, а также сбор средств на благотворительность через соцсети.

Новые критерии вводятся для активизации обмена данными в рамках группы «Эгмонт», которая объединяет финразведки различных государств, пояснили в Росфинмониторинге. Причина – рост террористической активности в странах Евросоюза и Сирии. Эксперты предупреждают, что нововведение усложнит деятельность добросовестных банковских клиентов. Действенного механизма их реабилитации нет.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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